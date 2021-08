Paralympiërs bijna compleet in Tokio: 'Iedereen is best wel uitgerust en blij'

"Dat medaille-aantal zal een optelsom zijn van alles wat ze er de afgelopen jaren ingestoken hebben, maar de sporters zijn daar helemaal niet mee bezig. En ik denk ook niet dat het relevant is om daar nu mee bezig te zijn. We mogen trots zijn op de kwaliteit en het niveau wat we hier hebben."

"Het voelt niet noodzakelijk om het daar over te hebben, dat voegt niks toe", zegt Vergeer desgevraagd. "Ik weet alleen dat de ploeg heel erg fit is, en supergretig om te gaan beginnen. Dat kan alleen maar een toegevoegde waarde zijn op de prestaties."

De hoop en de verwachting is dat dat aantal overtroffen zal worden, al wil chef de mission Esther Vergeer daar nog niet te veel over zeggen.

De paralympische ploeg van Tokio is kleiner dan vijf jaar geleden in Rio, maar toch wordt er een grotere medaille-oogst voorspeld dit keer. Nederland veroverde in 2016 in totaal een recordaantal van 62 medailles: 17 keer goud, 19 keer zilver en 26 keer brons.

Vergeer heeft nog niet alle Nederlandse sporters mogen begroeten in het paralympisch dorp. Zo zijn de triatleten, de badmintonners en de atletiekploeg nog niet in Tokio aangekomen.

"De grootste groep is binnen en iedereen is gezond." Uiteraard onder de huidige omstandigheden een zeer welkome boodschap. "Iedereen is best wel uitgerust en blij. Ze zitten in goede appartementen, hebben prima bedden. Iedereen is een beetje z'n draai aan het vinden."

Haar indrukken van de paralympische organisatie zijn vooralsnog prima. "Dat is goed, al ga je nu pas merken, nu de sporters binnenkomen, hoe het bijvoorbeeld gaat rondom het transport. Zijn er voldoende bussen? Zijn de aangepaste bussen genoeg aangepast of groot genoeg? Dat zijn onderwerpen die we met de organisatie bespreken."

Naast al de organisatorische rompslomp heeft Vergeer vooral heel veel zin in de start van de Spelen. "Dat de wedstrijden van start gaan, daar kijkt iedereen naar uit. Dan gaat het ergens om. Dan gaat de teller van de medailles lopen op ons gebouw. Dat is iets waar we allemaal op zitten te wachten."