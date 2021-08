Situatie op luchthaven Kabul verslechtert, VS roept landgenoten op niet te komen

Volgens een verslaggever ter plaatse van het Britse Sky News is de situatie "ronduit verschrikkelijk" en zeggen militairen tegen hem dat ze in hun hele carrière nog nooit zoiets ergs hebben gezien.

Uit beelden op sociale media en ooggetuigenverslagen van internationale persbureaus is op te maken dat er duizenden mensen op en rond de luchthaven zijn, en dat het vandaag ook veel drukker is dan gisteren. Bij de ingangen van de luchthaven heerst chaos, zeggen ooggetuigen tegen het Duitse persbureau DPA.

In Afghanistan wachten nog altijd tienduizenden mensen op een evacuatie, na de machtsovername door de Taliban. Er zijn nu zoveel vluchten, dat de faciliteiten op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Qatar het werk nauwelijks aankunnen. Bahrein heeft hulp aangeboden. Veel mensen die bij de poorten van het vliegveld staan, slagen er niet in om het luchthaventerrein te bereiken en kunnen niet mee met een evacuatievlucht. De Afghaanse luchtvaartautoriteiten roepen mensen op niet meer te komen.

De autoriteiten in Zwitserland hebben een evacuatievlucht naar Oezbekistan geannuleerd, omdat de verslechterende veiligheidssituatie de toegang tot het vliegveld moeilijk maakt. "Een groot aantal mensen staat bij de luchthaven en er zijn soms gewelddadige confrontaties", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de Duitsers melden dat de toegang tot de luchthaven vaak niet mogelijk is.

In navolging van de Verenigde Staten gaat ook het Duitse leger nu burgers evacueren die de luchthaven niet kunnen bereiken. De Bundeswehr heeft daarvoor twee helikopters naar Afghanistan gebracht. Het plan is om daarmee kleine groepjes mensen in Kabul op te halen en over te brengen naar de luchthaven.

De helikopters worden begeleid door de Amerikaanse luchtmacht, dat Chinook-helikopters inzet om mensen te evacueren. "Dit is een echte luchtoperatie en geen 'taxiservice'", zei een legerfunctionaris gisteren.

Taliban-leider aangekomen in Kabul

Ondertussen is in Kabul een van de oprichters en hoogste functionarissen van de Taliban gearriveerd. Het gaat om mullah Abdul Ghani Baradar, die met andere Taliban-leiders in gesprek is over de vorming van een nieuwe regering. Volgens een woordvoerder van de radicaal-islamitische terreurorganisatie wordt de komende weken duidelijk hoe de nieuwe regering eruit komt te zien.

Het is de verwachting dat Baradar een belangrijke rol gaat spelen in de onderhandelingen tussen de Taliban en de voormalige Afghaanse regering. De Taliban zeggen dat ze een "inclusieve, islamitische" regering willen en beweren gematigder te zijn dan in de jaren 90, toen de Taliban in Afghanistan een schrikbewind voerden. Die beweringen worden door velen met argusogen gevolgd.