Jongeren bestormen kermis Almere

"Toen gingen mensen via de achterkant over de hekken klimmen; de hekken bestormen", aldus kermismedewerker Jerry Weulink bij Omroep Flevoland. "Ik heb het nooit zo gek als dit meegemaakt."

Vanwege de coronamaatregelen vindt de kermis dit jaar op een afgesloten terrein plaats in Almere Stad. Er mogen maximaal 900 mensen tegelijk binnen zijn, de rest moet achter de hekken wachten. Gisteravond liep de wachttijd op tot anderhalf uur, voor een groep van zo'n honderd jongeren was dat te lang.

Weulink beklaagt zich over het gebrek aan beveiliging op het kermisterrein: "We hebben maar één politieauto gezien en er zijn maar zes bewakingsmensen voor het hele terrein". Een woordvoerder van de politie wil er verder weinig over kwijt: "Normaal gesproken wordt er geen extra politie ingezet bij een kermis, maar als er een incident is, handelen we wel".

Het Almeerse VVD-raadslid Koen Bokhorst reageert op twitter: