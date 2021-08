Europees kampioen Florenzi verruilt AS Roma voor AC Milan

AC Milan huurt rechtsback Alessandro Florenzi tot het einde van het seizoen van AS Roma. Milan heeft de optie om de 45-voudig international van Italië na dit seizoen definitief over te nemen.

De 30-jarige Florenzi werd opgeleid bij Roma en speelde al 280 duels voor de club. De laatste seizoenen komt hij niet meer in de plannen voor bij de Romeinse club. Zo werd hij vorig seizoen verhuurd aan Paris Saint-Germain en het seizoen daarvoor speelde hij in het shirt van Valencia.

Op het EK van deze zomer kwam Florenzi twee duels in actie: 45 minuten in de eerste groepswedstrijd en hij mocht 2 minuten invallen in de finale. De andere wedstrijden moest hij missen vanwege een kuitblessure. Italië werd Europees kampioen door in de finale Engeland te verslaan na strafschoppen.