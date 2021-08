'Ik was in het ziekenhuis bij mijn pasgeboren baby en toen belde FC Utrecht'

Van der Hoorn na acht jaar terug in Utrecht: 'Voel me een buitenlander' - NOS

ANP, ESPN, Voetbal International, de Telegraaf, RTV Utrecht en de NOS. De vaderlandse pers is goed vertegenwoordigd vrijdagochtend op het fonkelnieuwe trainingsveld van FC Utrecht in Overvecht.

Hij lepelt het team uit 2013 nog zo op. "Robbin Ruiter, Jan Wuytens, Dave Bulthuis, Markie, Jens Toornstra, Anouar Kali, Tommy Oar, Adam Sarota, Nana Asare, Jacob Mulenga. Dat was zo'n beetje de basis. En dan had je ook nog Leon de Kogel, Kai Heerings, dat soort jongens."

De 28-jarige verdediger heeft net zijn tweede training bij zijn 'nieuwe oude club' achter de rug. Hij zoekt daarin vaak contact met Mark van der Maarel. Logisch ook. Dat is de enige speler die nog over is van de vorige periode van Van der Hoorn in de Domstad.

Van der Hoorn vertrok na een sterk seizoen in 2013 als groot talent naar Ajax, waar hij de verwachtingen nooit kon waarmaken. In Amsterdam leerde hij omgaan met kritiek. Na drie seizoenen trok hij naar Swansea City, waar hij volwassen werd.

"Ik had het halfjaar daarvoor ook al niet gespeeld. En een beetje invallen, daar doe ik het niet meer voor. Utrecht was heel overtuigend, wilde me echt hebben. Ik ben er toen over na gaan denken, heb wat mensen uit mijn omgeving gesproken en zij zeiden: 'Kom lekker naar huis!'".

"Ik was vorige week in het ziekenhuis bij de geboorte van mijn dochtertje en toen belde Utrecht. Ik zat bij Arminia Bielefeld in een situatie waar ik uit wilde. De trainer had aangegeven dat hij voor anderen zou kiezen", licht Van der Hoorn toe.

Acht jaar later is Van der Hoorn dus terug bij de club waar hij als dertienjarige begon. Door de langdurige blessure van Tommy St. Jago kwam de voormalig jeugdinternational in beeld bij Utrecht.

"Ik ben er aanvoerder geweest en was belangrijk voor de club", vertelt Van der Hoorn over zijn tijd bij Swansea, waarmee hij twee jaar in de Premier League speelde en twee jaar in het Championship. Daarna vertrok hij transfervrij naar de Bundesliga.

"Bij Bielefeld stond ik in mijn eerste halfjaar in de basis. We wonnen niet veel, raakten verwikkeld in een degradatiestrijd en dan wordt er veel gewisseld. We bleven erin, maar er kwam een andere trainer en het was een beetje chaotisch."

Plannen gewijzigd

Zijn buitenlandse avontuur blijft voorlopig beperkt tot zes jaar. "Het plan was om langer te blijven, maar in het voetbal kun je niet plannen. Ik was op zoek naar een stabiele situatie en die kon ik hier vinden."

"Ik denk dat Utrecht verder is dan toen ik hier de eerste keer was en ik ben ook weer verder."