Een levensgevaarlijke vluchtpoging uit Kabul, van dag tot dag

Daarom besluit hij deze week, net als honderden andere tolken en Afghanen, het land te ontvluchten. Hij houdt ons van dag tot dag op de hoogte van zijn vluchtpogingen. Eenvoudig gaat het zeker niet: "De Taliban kwamen achter me aan en sloegen me met de kolf van een AK-47."

Het is zondag, nog geen week geleden. Kabul valt, de Taliban hebben het vanaf dan voor het zeggen in Afghanistan. Sharif werkte jarenlang als tolk voor Nederlanders. Hij weet: het is hier nu voor mij niet meer veilig, ik moet Afghanistan uit voor de Taliban wraak nemen.

We spreken Sharif al weken over de situatie in Afghanistan. Vorige week - toen de Taliban nog stad voor stad aan het veroveren waren - maakten we deze video met hem, Yasmine en Nadia. Want terwijl Herat - de twee na grootste stad van Afghanistan - onder vuur lag, moesten de drie een ingrijpende keuze maken.