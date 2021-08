PSV heeft populaire trainer: 'Al zes clubs voor Schmidt aan de telefoon gehad' - NOS

De interesse van internationale clubs in PSV-trainer Roger Schmidt is deze zomer groot geweest. Volgens algemeen directeur Toon Gebrands heeft de Duitser echter geen seconde getwijfeld over een vertrek uit Eindhoven. "Mensen onderschatten het weleens, maar er zijn zo'n zes aanbiedingen voor hem binnengekomen", vertelt Gerbrands. "Maar dan is het ook een mooie man die zegt: ik heb geen clausule in mijn contract en ik heb hier bovendien nog nooit een wedstrijd met supporters beleefd. Dus ik blijf hier gewoon." "Hij heeft nu een aantal wedstrijden meegemaakt hoe de steun hier is, hij vond het uitermate bijzonder hoe de sfeer hier in het Philips Stadion kan zijn." Aflopend contract Onder meer Eintracht Frankfurt en Hertha BSC toonden dit kalenderjaar interesse in Schmidt, die in Eindhoven een contract tot en met medio 2022 heeft. Gerbrands zegt voor dit seizoen nog geen afspraak met de trainer te hebben gemaakt om te gaan praten over contractverlenging. "We spreken elkaar natuurlijk vaak, dus ergens zal dit onderwerp een keer gaan komen."

Roger Schmidt - ANP

Een van de moeilijkste dossiers voor Schmidt in zijn PSV-periode tot nu toe was misschien wel de mislukte ontwikkeling van Mohamed Ihattaren. Zowel de trainer als de speler investeerde het afgelopen jaar in hun moeizame relatie, maar uiteindelijk kon Ihattaren Schmidt niet overtuigen. Gerbrands is teleurgesteld dat de voetballer niet het maximale bij PSV eruit heeft weten te halen. Tegelijkertijd vindt hij dat PSV zichzelf in de spiegel kan kijken. "Omdat we er echt alles aan gedaan hebben om er wat van te maken", legt de algemeen directeur uit. "Ik hoop dat Ihattaren in een andere omgeving komt en daar de volgende stap in zijn carrière kan maken. Soms loopt het zo in het leven."

Mohamed Ihattaren en Roger Schmidt tijdens AZ-PSV in maart - ANP

PSV heeft dankzij de transfers van van Donyell Malen (Borussia Dortmund), Denzel Dumfries (Internazionale) en Pablo Rosario (OGC Nice) aardig wat centen weten binnen te harken. Met de eventuele Champions League-inkomsten erbij, lijkt PSV deze zomer er financieel ijzersterk voor te staan. "Het is voor de mensen goed om te beseffen dat dit om brutobedragen gaat. Wij moeten daar soms behoorlijk op inleveren vanwege doorverkooppercentages en soms krijgen spelers en zaakwaarnemers ook een deel. Dus dat is geen 50 miljoen", legt Gerbrands uit. De nadrukkelijke uitleg van de algemeen directeur valt ergens wel te begrijpen, aangezien hij weinig duidelijkheid over de financiële boekhouding wil prijsgeven. PSV zit immers in deze periode hoogstwaarschijnlijk nog her en der aan de onderhandelingstafel voor een aankoop. Luuk de Jong Is een terugkeer van Luuk de Jong dan nog een reële optie? De spits mag vertrekken bij Sevilla, dat met het recent aantrekken van centrumspits Rafa Mir nogmaals duidelijk heeft gemaakt dat er voor de Nederlander steeds minder plek bij de Andalusische topclub is. PSV is er veel aan gelegen om nog een extra spits te halen, aangezien die positie met Eran Zahavi dun bezet is. Het 18-jarige talent Fodé Fofana kan hier ook uit de voeten, maar is nog onervaren. Ook heeft PSV nog Maxi Romero onder contract, maar hij is nog niet inzetbaar. "Ik kan er niet zo veel over zeggen, behalve dat Luuk de Jong een boegbeeld is", reageert Gerbrands. "Sinds zijn vertrek hebben we altijd goed contact gehouden, dus dat contact is altijd gebleven."