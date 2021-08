'Wetenschappers steeds vaker geïntimideerd'

Wetenschappers krijgen na publieke optredens steeds vaker te maken met felle reacties en bedreigingen, ook van collega's. Dat zorgt ervoor dat wetenschappers huiverig zijn om zich openbaar uit te spreken. De president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Ineke Sluiter maakt zich zorgen over die ontwikkeling.

In Trouw zegt Sluiter dat het erg is voor die onderzoekers. "Want hun sociale veiligheid wordt aangetast terwijl ze willen bijdragen aan debatten over belangrijke maatschappelijke kwesties", zegt ze. "Maar ook het debat zelf en de democratische waarden worden aangetast, zeker als wetenschappers zich gaan terugtrekken of aan zelfcensuur gaan doen. En dat zien we nu gebeuren."

Enquête

Uit een enquête van wetenschapssite voor het hoger onderwijs ScienceGuide komt naar voren dat 43 procent van de deelnemende wetenschappers na een publiek optreden in de afgelopen vijf jaar is bedreigd, uitgescholden of op een andere manier is geïntimideerd.

Meer dan de helft van de 372 ondervraagde wetenschappers heeft weleens afgezien van een publiek optreden uit angst voor negatieve gevolgen. De intimidatie kwam volgens Trouw niet altijd van anonieme mensen op sociale media, maar ook van collega's, studenten en leidinggevenden in de eigen wetenschappelijke instelling.

In mei kondigde de Vereniging van Universiteiten aan een plan op te stellen om geïntimideerde en bedreigde wetenschappers beter te ondersteunen. De KNAW pleitte toen ook voor onderzoek naar intimidatie van specifiek vrouwelijke wetenschappers.