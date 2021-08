Hassan blijft in wereldrecordpoging op 5.000 meter ver boven beste tijd ooit

Het is Sifan Hassan tijdens Diamond League-wedstrijden in Eugene niet gelukt om een wereldrecord op de 5.000 meter te lopen. In een tijd van 14.27,89 was ze ruim 21 seconden langzamer dan het huidige wereldrecord. Hassan won de wedstrijd wel en was zelfs vijftien seconden sneller dan de nummer twee, Senbere Teferi.

Halverwege de race kwam ze al alleen aan kop en de zes loodzware olympische wedstrijden van eerder deze maand eisten duidelijk hun tol in de laatste 1.500 meter. De 28-jarige Hassan bleek niet meer in staat het wereldrecordschema te volgen en gaf veel toe in de slotfase.

Het huidige wereldrecord op de 5.000 meter staat met 14.06,62 op naam van de Ethiopische Letesenbet Gidey. Zij liep dit record vorig jaar oktober in Valencia. Het persoonlijke record van Hassan is 14.22,12. Ze liep die tijd bij de Diamond League-wedstrijden in Londen op 21 juli 2019. Dat is wel nog altijd een Europees record.