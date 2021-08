Wekdienst 21/8: Evenementenbranche demonstreert • Afgebakend Prinsengrachtconcert

Na een regionaal mistige, een grijze start, zijn er zonnige perioden. Het wordt 22 tot 25 graden. Aan het eind van de middag volgen de eerste buien in het zuidwesten. Zondag is het ronduit wisselvallig, maandag valt nog een enkele bui en daarna volgen droge dagen met zonnige perioden en maxima rond 21 graden.

Hoewel de federale regering veel maatregelen laat vervallen, mogen gewesten zelf bepalen of ze nog coronamaatregelen handhaven. Gewest Brussel heeft al laten weten dat het aantal besmettingen dusdanig is, dat daar komende maand nog geen versoepelingen worden toegestaan.

Horecagelegenheden mogen dan zelf weer bepalen hoe laat ze sluiten en hoeveel mensen er aan een tafel mogen zitten. Er zijn geen beperkingen voor evenementen met minder dan 200 bezoekers binnen of 400 bezoekers buiten. Mondkapjes in publieke binnenruimtes blijven wel verplicht

Vanaf komende maand gaan de Belgen weer grotendeels "terug naar normaal". Per 1 september vervallen de meeste coronamaatregelen. Dat is volgens de regering mogelijk, omdat veel Belgen inmiddels zijn gevaccineerd.

Afgelopen maart waren de ogen van de wereld gericht op het containerschip Ever Given, dat het Suezkanaal dagenlang blokkeerde. Vijf maanden later is het 200.000 ton wegende schip probleemloos de drukbevaren vaarroute gepasseerd. Volgens de Suezkanaal Autoriteit werd het schip begeleid door sleepboten.

De Ever Given kwam afgelopen maart door stevige wind dwars in het kanaal te liggen, waardoor honderden schepen er niet door konden en dagenlang moesten wachten tot de doorgang vrij was gemaakt.

Eind juli arriveerde het ontainerschip in Rotterdam, nadat het op last van de Egyptische autoriteiten drie maanden aan de ketting had gelegen tot de eigenaar een schadevergoeding had betaald.

De Ever Given is nu met een konvooi onderweg naar China.