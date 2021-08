België laat veel coronaregels los, komt met vaccinatieplicht in zorg

België laat op 1 september een groot deel van de coronamaatregelen los. Volgens premier De Croo is dat mogelijk omdat veel Belgen zich inmiddels hebben laten vaccineren. "1 september wordt een nieuwe start van ons allemaal", zei De Croo op een persconferentie.

Cafés en restaurants mogen vanaf dan zelf weer bepalen hoe laat ze sluiten. Ook is er geen limiet meer op het aantal mensen dat in de horeca samen aan een tafel mag zitten en hoeven ze geen afstand meer van elkaar te houden. Wie rondloopt moet nog wel een mondkapje op, dat geldt ook voor het personeel.

Het maximumaantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen, komt te vervallen, er geldt geen thuiswerkadvies meer er zijn geen beperkingen meer voor evenementen met minder dan 200 bezoekers binnen of 400 bezoekers buiten. Mondkapjes op publieke plaatsen, zoals het openbaar vervoer en in winkels, blijven wel verplicht.

Het is de bedoeling dat er vanaf 1 oktober meer versoepelingen komen. Dan mogen de discotheken weer open en dan mag er ook in cafés weer gedanst worden. Grote evenementen krijgen dan te maken met minder beperkingen dan nu.

Brussel nog niet

De federale regering laat veel maatregelen dus vervallen, maar gewesten mogen nog altijd zelf bepalen of ze bepaalde regels handhaven. Zo heeft het gewest Brussel al laten weten dat er nog zeker een maand geen versoepelingen zullen zijn. Het aantal besmettingen laat dat niet toe en ook is de vaccinatiegraad in bepaalde delen van Brussel te laag.

Mogelijk gaan de discotheken op 1 oktober in Brussel ook nog niet open.

Vaccinatieplicht zorg

België kiest niet voor extra beperkingen voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Zo hoeven die mensen bijvoorbeeld geen negatieve test te laten zien als ze een bezoek willen brengen aan een café of restaurant.

Wel komt er een vaccinatieplicht voor iedereen die in de zorg werkt. Minister Vandenbroucke van Volksgezondheid zegt dat patiënten het recht hebben op maximale bescherming. Wanneer alle zorgmedewerkers ingeënt moeten zijn, is nog niet bekend.

In België is 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.