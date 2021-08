Alle elektrische Chevrolets wereldwijd teruggeroepen om gevaarlijke accu

De Amerikaanse autofabrikant General Motors roept wereldwijd alle Chevrolet Bolt-modellen terug. In de accu van de elektrische auto zit een fabrieksfout, waardoor brand kan ontstaan.

Het euvel kwam in het najaar van vorig jaar aan het licht nadat meerdere auto's in brand waren gevlogen. Volgens General Motors was de fout gemaakt in een Zuid-Koreaanse fabriek van accubouwer LG.

Terugroepactie uitgebreid

In november werd al een terugroepactie bekendgemaakt van een deel van de Bolts. Die actie werd vorige maand uitgebreid naar alle modellen ouder dan 2019.

Nu heeft General Motors besloten om ook alle jongere Bolts terug te roepen. Aanleiding is een nieuwe brand in een auto in de Amerikaanse staat Arizona. De accu daarvan was waarschijnlijk niet gemaakt in Zuid-Korea maar in een fabriek in de Verenigde Staten.

1,5 miljard euro

De terugroepactie beslaat nu in totaal ruim 140.000 auto's. De accu's worden op kosten van General Motors vervangen. Het bedrijf trekt daarvoor zo'n 1,8 miljard dollar uit, oftewel 1,5 miljard euro.