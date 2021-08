Met Bizot op goal kan Brest het Paris Saint-Germain van Wijnaldum niet afstoppen

Paris Saint-Germain heeft in de Ligue 1 ook z'n derde wedstrijd gewonnen. Bij Stade Brest, de club van doelman Bizot, sloeg het sterrenensemble met 4-2 toe.

Zonder Messi en Neymar, maar met Wijnaldum leidden de Parijzenaars na 36 minuten met 2-0. Herrera verraste ex-AZ'er Bizot, die nog geen minuut miste dit seizoen, met een gedrukt schot en Mbappé kopte van zo'n 16 meter raak. Honorat bracht de nummer 17 van vorig seizoen terug in het duel door na een mooi hakje van Faivre raak te schieten.

De marge was zeventien minuten voor tijd weer twee, Gueye scoorde met een heerlijke zwabberbal. Brest kwam via Mounie (85.) weer terug, daarna gooide Di María het duel in het slot met een prachtige lob. Paris Saint-Germain heeft na drie wedstrijden de volle buit. Stade Brest heeft twee punten.