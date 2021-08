RB Leipzig wint eenvoudig van Stuttgart, Brobbey negentig minuten op de bank

RB Leipzig heeft de nare smaak van de nederlaag tegen FSV Mainz 05 in de eerste speelronde van de Bundesliga weggespoeld door thuis met 4-0 van VfB Stuttgart te winnen. De nieuwe coach van Leipzig, Jesse Marsch, gunde de van Ajax overgekomen spits Brian Brobbey geen speelminuten.

Stuttgart, dat begon als koploper aan de wedstrijd na de 5-1 thuiszege op het gepromoveerde Greuther Fürth, zag kort voor rust slecht uitverdedigen van Kempf genadeloos afgestraft worden door Szoboszlai. De 2-0 viel net na de aftrap voor de tweede helft, waarbij Forsberg een soepele aanval beheerst afrondde.

Een handvol minuten later was het weer Szoboszlai die scoorde, nu uit een vrije trap. Halverwege de tweede helft kwam de nummer twee van het vorige seizoen op 4-0, via Silva die een penalty mocht nemen na een handsbal van Kempf.