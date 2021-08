ADO besluit onrustige week met nederlaag tegen Emmen, De Graafschap verslaat NAC

De ploeg uit Drenthe kwam, nadat alle lichtmasten weer aan de praat waren gebracht, in de elfde minuut op voorsprong door een kopbal van Jeredy Hilterman. ADO kwam vlak na rust op gelijke hoogte door Vicente Besuijen, die vorig jaar in de eredivisie ook al scoorde tegen Emmen.

De kapotte lichtinstallatie in het Haagse Cars Jeans Stadion, waardoor de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Emmen een halfuur later begon, leek symbool te staan voor de donkere week van ADO.

In de 73ste minuut sloeg Hilterman, die in de zomer overkwam van Jong FC Utrecht, opnieuw toe. ADO kon met breekijzer Verheydt in de spits geen vuist meer maken.

Twee ploegen die vorig seizoen op de drempel van de eredivisie stonden, De Graafschap en NAC Breda, stonden in Doetinchem tegenover elkaar. In eigen huis creëerden de Superboeren zoveel (grote) kansen dat het een klein wonder was dat het bij 2-0 bleef.

Het werd dus niet de avond van de 'Seun of God', zoals de bijnaam van aanvaller van Ralf Seuntjes luidt. Hij scoorde twee jaar lang doelpunten voor De Graafschap en maakte afgelopen zomer de overstap naar NAC Breda. Het was de zeventienjarige Devin Haen die de aandacht op zich wist te vestigen.

Nadat Joey Konings in de eerste helft de eerste had gemaakt, schoot het talent uit de eigen jeugd van De Graafschap op prachtige wijze de 2-0 binnen.