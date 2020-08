Regionale hittegolf na plaknacht, landelijke hittegolf kwestie van uren

In het midden en zuiden van Nederland is officieel sprake van een hittegolf. Op weerstations in Cabauw, Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven en Maastricht was het om 02.00 uur nog meer dan 25 graden, waarmee in die regio's sprake was van de vijfde zomerse dag op rij.

In de loop van de nacht koelde het in het zuiden af naar 19 tot 22 graden. Inmiddels loopt het kwik weer op; in Limburg worden vandaag maxima van 36 graden verwacht.