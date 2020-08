Eerste hittegolf van het jaar een feit

De eerste hittegolf van het jaar is een feit. In De Bilt werd even na 10.00 uur een temperatuur van 25 graden bereikt, waarmee het voor de vijfde dag op rij een zomerse dag is. De afgelopen drie dagen was het bovendien meer dan 30 graden en daarmee is nu officieel sprake van een hittegolf.

De vorige landelijke hittegolf was bijna een jaar geleden, van 23 tot 28 augustus 2019. Naar verwachting duurt de huidige hittegolf een stuk langer: nog zeker tot en met donderdag worden in De Bilt temperaturen van meer dan 25 graden verwacht.

Regionaal kan de hittegolf nog langer aanhouden, zegt Weerplaza. In het zuiden was vannacht al sprake van een regionale hittegolf, omdat het om 02.00 uur nog bij meerdere weerstations in Noord-Brabant en Limburg 25 graden was.