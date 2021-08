VS en VK leggen Russen sancties op voor vergiftigen van Navalny

De VS en het Verenigd Koninkrijk straffen Russen die een rol zouden hebben gespeeld bij de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexej Navalny, vandaag precies een jaar geleden.

Volgens de Britten en Amerikanen zat de Russische veiligheidsdienst FSB achter de vergiftiging, volgens Navalny was president Poetin zelf de opdrachtgever. De Russen die nu gestraft worden, krijgen reisbeperkingen opgelegd en kunnen niet meer bij bezittingen die onder de Amerikaanse en Britse rechtsmacht vallen.

FSB-leden

In maart strafte de VS al zeven Russen, dertien Russische bedrijven en een instituut van de Russische overheid, omdat ze betrokken zouden zijn bij de ontwikkeling van het zenuwgas novitsjok, dat Navalny vorig jaar bijna fataal werd.

Nu komen daar nog eens negen Russen en twee rechtspersonen bij. Acht van die Russen zouden lid zijn van de FSB.

"De vergiftiging was een schokkende schending van de internationale regel tegen het gebruik van chemische wapens en onderdeel van een campagne om dissidente stemmen in Rusland het zwijgen op te leggen", zegt de verantwoordelijke directeur van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De Britten straffen zeven Russen. Vrijwel zeker staan de zeven ook op de Amerikaanse sanctielijst. Ze waren volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken "direct verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van de aanval". Ook de Britten hebben voor de vergiftiging van Navalny al eerder sancties aan Russen opgelegd.

Oproep Navalny

Navalny zelf roept Westerse landen op om autoritaire leiders als president Poetin onder druk te zetten, door ze te confronteren met corruptie in hun land, "zelfs als het ongemakkelijk wordt." Dat schrijft hij vanuit de gevangenis in een brief die vandaag werd gepubliceerd in kranten. Corruptie is volgens hem de oorzaak van alle grote crises in de wereld.

Het Westen is volgens hem deels verantwoordelijk voor de corruptie. "In 90 procent van de gevallen wordt gestolen geld in het Westen opgeslagen. Een ambtenaar die voor een autocraat werkt, weet als geen ander hoe belangrijk het is om zijn kapitaal ver weg te houden van zijn collega's en baas", schrijft Navalny.

Volgens hem moet het Westen bedrijven dwingen transparanter te zijn als ze zaken doen met autoritaire en corrupte landen. Ook wil hij dat er een internationaal orgaan tegen corruptie wordt opgezet om het effectief te kunnen bestrijden. "Daar zijn geen soldaten of bakken met geld voor nodig", schrijft Navalny, "alleen politieke wil."