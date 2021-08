28 Afghanen aangekomen in Zoutkamp

Een eerste groep evacués uit Afghanistan is aangekomen op de opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Zoutkamp, in de provincie Groningen. Het gaat om 28 Afghanen, voornamelijk gezinnen, die de afgelopen dagen met evacuatievluchten op luchthaven Schiphol zijn aangekomen.

Ze zijn per bus naar Zoutkamp gekomen en kunnen zeker een maand in de opvang in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne blijven. Daar is plek voor 540 vluchtelingen. De mensen zijn verwelkomd en krijgen informatie en alle voorzieningen voor hun eerste avond en nacht in Nederland, twittert de gemeente. Een woordvoerder zei tegen RTV Noord te verwachten dat "de mensen erg moe zijn na de lange reis in deze spannende tijd".

Het COA zei eerder vandaag dat de mensen die op de kazerne verblijven, na hun quarantaine van tien dagen, niet wekenlang binnen de hekken hoeven te blijven. Dat scenario komt pas in beeld als er een corona-uitbraak ontstaat die niet meer onder controle is.