Nederlandse volleybalsters oppermachtig tegen Finland, winnen ook tweede groepsduel op EK

Vanaf de eerste seconde greep de ploeg van coach Selinger de tegenstander bij de strot. Daarbij geholpen door de vele simpele, onnodige fouten van Finland en het superieure blok van Nederland. In de derde set ging het even gelijk op, maar stelde Oranje snel orde op zaken.

De Nederlandse volleybalsters hebben Finland op het EK een beroerde middag bezorgd. Niet alleen was het verschil in niveau levensgroot, Oranje toonde ook geen genade: 3-0 (25-10, 25-10, 25-18).

De wedstrijd tegen Finland was de tweede wedstrijd voor de Nederlandse volleybalsters op dit EK. Oekraïne werd gisteren ook al overtuigend in drie sets verslagen. De eerstvolgende wedstrijd van Oranje is op zondag tegen Roemenië. Daarna volgen nog twee groepswedstrijden tegen Turkije en Zweden. De Turken schakelden Nederland tijdens het vorige EK in de kwartfinales uit.

Nederland, Europees kampioen in 1995, kan bij dit EK tot een van de favorieten gerekend worden. Bondscoach Selinger en routinier Anne Buijs zijn zelf wat voorzichtiger.