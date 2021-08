Vluchter Storer wint zevende etappe Vuelta, Roglic behoudt nipt rode trui

Het leek er vlak na het officiële startsein op dat Jetse Bol in de vlucht van de dag zat, maar het peloton liet hem en zijn zes medevluchters niet wegrijden. Een grote groep van 29 man, onder wie de Nederlanders Thymen Arensman en Martijn Tusveld, lukte het wel een flinke voorsprong bij elkaar te fietsen.

Primoz Roglic heeft de leiding in het algemeen klassement behouden, al scheelde het niet veel. Felix Großschartner, die tot de vroege vluchters behoorde, kwam dicht bij de rode trui, maar kwam acht seconden tekort.

Michael Storer heeft de zevende etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Australiër maakte deel uit van een grote kopgroep en kwam uiteindelijk solo over de finish.

Van samenwerking tussen de vier koplopers was geen sprake, waardoor de demarrages elkaar snel opvolgden. De 24-jarige Storer van Team DSM had de beste aanval in de benen. Hij ging er drie kilometer voor de eindstreep vandoor en reed op de steile slotklim een voorsprong van bijna een halve minuut bij elkaar.

De Australiër bleef zijn achtervolgers voor en boekte op die manier de grootste overwinning in zijn carrière tot nu toe. 21 seconden achter Storer kwam Verona als tweede over de finish, Sivakov werd derde.

Valverde het ravijn in

In de groep met favorieten kozen onder anderen Alejandro Valverde en olympisch kampioen Richard Carapaz de aanval. Voor de ervaren Spanjaard kende de demarrage geen goed einde. Hij schoof een ravijn in en moest weer omhoog geholpen worden door een ploeggenoot.

Hij probeerde nog even verder te fietsen, maar moest uiteindelijk toch opgeven. De 41-jarige Valverde stond na zes etappes vierde in het algemeen klassement, op 41 seconden van leider Roglic.