Merkel gaat lastige onderwerpen bij laatste ontmoeting met Poetin niet uit de weg

De Duitse bondskanselier Merkel heeft ook bij haar laatste bezoek als regeringsleider aan de Russische president Poetin heikele kwesties aan de orde gesteld. Dat was de afgelopen zestien jaar niet anders, zei ze. Er waren volgens Merkel altijd controverses, maar altijd is geprobeerd compromissen te sluiten. "Dat is de enige verstandige manier."

Een van die heikele kwesties is de zaak Navalny: de Russische oppositieleider die in Rusland tot een jarenlang verblijf in een strafkamp is veroordeeld. Merkel noemde de veroordeling "onacceptabel" en vroeg opnieuw om zijn vrijlating. "We hebben ook duidelijk gemaakt dat we deze zaak niet loslaten."

Andere pijnpunten zijn de annexatie van de Krim en de strijd in Oost-Oekraïne. Ook vandaag bracht Merkel deze kwesties weer ter sprake, zonder dat er iets concreets werd afgesproken.

Merkel was positief over de economische samenwerking met Rusland en met name het gasleidingproject Nord Stream 2, waarover in juli een akkoord werd bereikt.

Afghanistan

Ook Afghanistan kwam aan de orde. Merkel heeft Poetin gevraagd te bemiddelen, zodat Afghanen naar Duitsland kunnen komen die het Duitse leger of Duitse ontwikkelingsorganisaties in Afghanistan geholpen hebben.

President Poetin waarschuwde de Taliban dat ze hun macht niet buiten de eigen landsgrenzen moeten gaan uitbreiden. Dat is van "fundamentele betekenis", zei hij.

Hij sprak de hoop uit dat de Taliban de orde in het land herstellen en zei dat andere landen niet hun waarden aan Afghanistan moeten opleggen.

Merkel zwaait af

Merkel is bezig aan haar laatste buitenlandse reis als bondskanselier. Ze is bij de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag in september niet beschikbaar.

Vanuit Moskou reist ze nog door naar Kiev waar ook ze ook over de situatie in Oost-Oekraïne zal spreken.