Valverde breekt sleutelbeen bij val in Vuelta en moet geopereerd worden

Alejandro Valverde is na een val in de zevende rit van de Vuelta afgestapt. De 41-jarige Spanjaard verloor op circa 40 kilometer van de streep de macht over het stuur door een putje in de weg en vloog tussen de vangrails door het ravijn in.

Hij klauterde op eigen kracht wel weer omhoog, stapte ondanks zijn verwondingen ook weer op de fiets, maar besloot even later alsnog het voor gezien te houden. Valverde liep bij de val een gebroken sleutelbeen op en moet daar zaterdag aan geopereerd worden. Aanvankelijk meldde zijn ploeg dat uit onderzoek in een ziekenhuis in Alicante was gebleken dat Valverde niets had gebroken. "Jammer genoeg blijkt uit een tweede reeks tests dat Alejandro zijn sleutelbeen heeft gebroken", liet Movistar weten.

Valverde was bezig aan zijn vijftiende Ronde van Spanje. Hij won de koers in 2009, werd drie keer tweede en ook drie keer derde. De wereldkampioen van 2018, die in 2002 voor het eerst aan de start van de Vuelta verscheen, stond op de vierde plaats in het klassement.

Ondanks zijn leeftijd, denkt voormalig profwielrenner Laurens ten Dam niet dat deze valpartij het einde van Valverdes carrière betekent. "Deze man kan en wil eigenlijk niks anders dan fietsen, dus ik zie hem misschien nog wel terugkomen", aldus Ten Dam bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Ten Dam leerde Valverde goed kennen tijdens een trainingskamp in Spanje elf jaar geleden. "Het was echt een plezier om met hem te trainen. De spelvreugde spat er bij hem vanaf. Ik heb nog nooit met iemand getraind met zoveel talent. Hij is wel een legende, hoor."

