Reinout Oerlemans verkoopt villa in LA voor 70 miljoen dollar

Oud-acteur en ondernemer Reinout Oerlemans heeft zijn villa in Los Angeles verkocht voor 70 miljoen dollar (bijna 60 miljoen euro) aan zanger Abel Tesfaye, beter bekend onder de naam The Weeknd. Volgens de Wall Street Journal is het een van de grootste vastgoeddeals in Los Angeles van dit jaar.

Oerlemans en zijn vrouw kochten het pand in 2015 voor ruim 21 miljoen dollar. Ze zijn een paar jaar bezig geweest met de renovatie.

De villa van 3000 m2 is van alle luxe voorzien. Zo heeft het pand onder meer negen slaapkamers, een sportveld, een spa met sauna, een groot binnen- en buitenzwembad, een bioscoop en een muziekstudio.

Het stel was volgens de krant niet van plan om het te verkopen, maar ze kregen een bod dat ze niet konden weigeren.

The Wall Street Journal plaatste een foto van het huis op Instagram.