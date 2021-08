Bewoners flat geschokt: 'Een geluk dat er niemand dood is'

Een bewoonster en haar logé vertellen hoe ze rond 06.00 uur wakker werden door rook en sirenes en andere bewoners op de gang hoorden roepen dat er brand was. "Mijn vriendin maakte me wakker omdat we in de rook lagen", vertelt de bewoonster. "Dus dan schrik je wel even. Gelukkig ging iemand langs de deuren om te checken of er nog iemand was."

Bewoners van de flat in Amsterdam-West waar vannacht een brand was die lijkt te zijn aangestoken , zijn geschrokken. Nadat vorige maand al regenboogvlaggen in brand waren gestoken, lijkt dat nu opnieuw te zijn gebeurd.

Toen de vriendinnen naar beneden renden, zagen ze overal as op de grond liggen, volgens hen duidelijk resten van de regenboogvlaggen in A5-formaat die tijdens de Pride waren verspreid en die bewoners op deuren van hun kamers en in de gangen hadden gehangen. Afgelopen maand werden dezelfde soort regenboogvlaggen ook al een keer verbrand door bewoners teruggevonden.

Niet alleen werden er regenboogvlaggen verbrand, ook een briefje in de lift waarin de daders werden aangesproken werd verscheurd. "Er zijn swastika's getekend en posters op deuren verscheurd of verbrand. We hebben er melding van gedaan bij de politie en bij de huurvereniging. Bizar, dat dit gebeurt. Ook nog in Amsterdam nota bene. "

Hate crime

Haar vriendin vult aan: "Het is gewoon een hate crime. Mensen zijn zo massaal in die flat bezig een liefdevolle boodschap uit te stralen. Van: wij staan voor iedereen van wat voor geaardheid dan ook. En dan worden er vlaggen verbrand en nieuwe vlaggen opnieuw in brand gestoken, met deze keer dit als gevolg. We hebben nog geluk dat er niemand dood is."

De twee vertellen dat de bewoners na de eerste brandstichtingen een verzoek hadden gedaan om camera's op te hangen. "Ze waren daar nog mee bezig." De bewoners vragen zich ook af wie erachter zit. "Het is onduidelijk of het iemand is van binnen het gebouw, want anders is de vraag: hoe komt hier 's nachts telkens iemand binnen die dit doet?"

Ze vermoeden wel dat er een verband is tussen de incidenten, zegt de vriendin. "Maar hoe een vlaggetje aansteken kan leiden tot zo'n brand, dat is nog de vraag. Iedereen voelt zich in ieder geval wel onveilig nu."

Onbewoonbaar

Volgens Het Parool zijn tien appartementen tijdelijk onbewoonbaar. De meeste bewoners worden op dit moment opgevangen in het kantoor van stadsdeel West.