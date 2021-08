Meer berichten over geweld Taliban, Duitser neergeschoten bij vliegveld Kabul

Uit Afghanistan komen steeds meer berichten van toenemend geweld door de Taliban. De extremistische groep beloofde burgers na de machtsovername met rust te laten, maar er zijn verscheidene meldingen van vergeldingsacties en ander geweld.

Zo is een Duitse burger op weg naar het vliegveld van Kabul neergeschoten. Volgens de Duitse autoriteiten is hij niet in levensgevaar en wordt hij op korte termijn naar Duitsland gevlogen.

De Taliban waren de afgelopen dagen op zoek naar een Duitse journalist, maar die werd niet gevonden. Wel is bij de klopjacht een familielid van de journalist gedood. Het is niet duidelijk of de Duitser die vandaag is neergeschoten ook een bekende van de journalist is.

Mannen doodgeschoten en -gemarteld

Uit heel Afghanistan komen berichten over Talibanstrijders die geweld plegen. Amnesty International zegt dat de Taliban begin vorige maand in de provincie Ghazni zes mannen van de Hazara-gemeenschap hebben doodgeschoten. Drie andere mannen werden doodgemarteld, zegt de mensenrechtenorganisatie.

"De Taliban laten weer zien waartoe ze in staat zijn en waarvoor we de komende tijd moeten vrezen", zegt een woordvoerder van Amnesty.

Een Noorse organisatie die de Verenigde Naties adviseert, waarschuwde de afgelopen dagen al voor vergeldingsacties van de Taliban. Vooral voormalige militairen van het Afghaanse regeringsleger, politieagenten en medewerkers van inlichtingendiensten zouden gevaar lopen.