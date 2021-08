Israël zet vol in op derde prik na explosieve stijging besmettingen

Inmiddels loopt Israël niet meer zo voor op de rest van de wereld, maar zijn er al wel 5 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In eerste instantie bleek die strategie succesvol: de besmettingscijfers daalden rap. Maar waar twee maanden geleden dagelijks nog maar 10 tot 12 mensen per dag besmet raakten, is dat nu opgelopen tot maar liefst 8000 per dag.

Eind januari, toen we in ons land nog maar net waren begonnen met inenten, hadden in Israël al 3 miljoen van de 8,8 miljoen inwoners een eerste prik gehad. De hele wereld had de ogen gericht op de vaccinatiekampioen om te zien wat het effect zou zijn van de succesvolle prikcampagne.

En in Nederland?

De vraag is of de boosterpaniek in Israël een voorbode is van wat ons in Nederland staat te wachten. Dat hoeft helemaal niet, denkt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM. "Wat in Israël ook speelt is dat nog steeds niet iedereen twee keer is gevaccineerd en dat veel coronamaatregelen een paar maanden geleden even zijn losgelaten. Met de deltavariant erbij krijg je dan veel verspreiding."

Maar is het beschikbaar stellen van een boostervaccin in Nederland misschien niet hoe dan ook een goed idee? Het zou kunnen, stelt de vaccinoloog. "De vaccins voor de derde prik zijn hier in EU-verband al besteld. We hoeven alleen nog te beslissen of we het doen. De Gezondheidsraad kijkt daar nu naar. Daarbij zullen ze goed in de gaten houden wat er in landen als Israël gebeurt, maar ook in het Verenigd Koninkrijk waar de afstandsregels zijn losgelaten."