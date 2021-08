Kaag: nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan

Er zijn nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan. Dat heeft minister Kaag gezegd. Volgens haar zitten er veel mensen bij die ondanks negatieve reisadviezen kortgeleden op familiebezoek zijn gegaan. "Die moeten we natuurlijk terughalen", voegde Kaag eraan toe.

Ze herhaalde haar wens dat de Amerikanen langer in Afghanistan blijven om het vliegveld van Kabul te beveiligen en zo meer evacuaties mogelijk te maken: "We hebben de Amerikanen keihard nodig. We zijn van hen en hun militaire presentie afhankelijk."

De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken zei dat het moeilijk blijft om mensen van veilige locaties naar de luchthaven te krijgen. Volgens haar hebben de Taliban de controle over militaire checkpoints verstevigd.

Franse evacuaties

Kaag reageerde verbaasd op het bericht dat Frankrijk in relatieve stilte in juni en juli honderden mensen uit Afghanistan heeft geëvacueerd en dat de voorbereidingen daarvoor al in april zijn begonnen. "Voor zover ik nu weet, was geen enkele EU- of NAVO-bondgenoot op de hoogte van het Franse plan", zei Kaag.

Ze voegde eraan toe dat de bondgenoten hier met elkaar over moeten praten. "We zijn zwak als we alleen eigenstandig optreden. Zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren." De minister benadrukte dat landen gebruik moeten maken van "elkaars presentie en middelen om zoveel mogelijk mensen te redden".

Kaag zei ook dat Nederland in juni en juli ongeveer 200 mensen uit Afghanistan heeft kunnen terughalen.