Nadal dit seizoen niet meer in actie vanwege slepende voetblessure

Rafael Nadal komt dit seizoen niet meer in actie. De tennisser is tot de conclusie gekomen dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen van zijn slepende voetblessure, zo laat hij weten via zijn sociale media.

"Het is een jaar waarin ik dingen heb moeten missen die er voor mij toe doen, zoals Wimbledon en de Spelen. (...) Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ik tijd nodig heb om te herstellen en verschillende dingen te veranderen", zegt de Spaanse tennisser.

Lappenmand

De 35-jarige Nadal meldde zich in juni van dit jaar ook al af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Begin augustus stond de twintigvoudig-grandslamwinnaar nog wel op het hardcourttoernooi in Washington, maar hij had ook daar weer last van zijn voet en vloog er in de tweede ronde uit.

Naast Nadal staan ook Roger Federer en Novak Djokovic aan de kant. Federer ondergaat binnenkort een derde knieoperatie en zal daardoor maandenlang uit de roulatie zijn. Djokovic meldde zich na de Olympische Spelen af voor het masterstoernooi in Cincinnati, maar hoopt voldoende hersteld te zijn voor de start van de US Open (30 augustus).