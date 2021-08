Twee mannen aangehouden voor gewapende overval op casino in Made

De politie heeft gisteren twee verdachten opgepakt van een overval op een casino in Made eind vorige maand. Het gaat om een 19-jarige man uit Oisterwijk en een 26-jarige man uit Hooge Zwaluwe.

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 juli drongen twee overvallers rond sluitingstijd het casino aan de Kerkstraat binnen. Het tweetal bedreigde meerdere werknemers met een mes en bond hen vast. Daarna gingen de daders er met een onbekend geldbedrag vandoor. Niemand raakte gewond.

Het was de tweede keer in een maand tijd dat er een overval was op het casino. De overval in juni bleek achteraf in scène gezet door een van de medewerkers. Hij zei dat drie mannen hem tijdens het afsluiten van het casino verrasten en dat hij hun de alarmcode en sleutels moest geven.

Uit onderzoek van de politie bleek al snel dat dit verhaal niet klopt, schrijft Omroep Brabant. De medewerker werd daarop aangehouden.