De uitzending van 20 augustus

Nederlandse economie groeit sneller dan verwacht

De Nederlandse economie gaat sneller groeien dan bij de vorige raming in juni werd verwacht. Dat staat in de concept-MEV (macro-economische verkenningen) van het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijke economische adviseur van het kabinet. De verwachting is dat de economie dit jaar met 3,8 procent groeit, en volgend jaar met 3,2 procent. Huiseconoom Mathijs Bouman is te gast in de studio en vertelt wat dit voor ons gaat betekenen.