Brandstichting in flat Amsterdam, mogelijk lhbti-geweld

In een flat in Amsterdam-West heeft vannacht een brand gewoed. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen in de flat.

De brand ontstond rond 05.30 uur op de achtste etage. Ook bij andere woningen waar een regenboogvlag hangt, is geprobeerd brand te stichten. In de flat wonen voornamelijk studenten en er is een hostel gevestigd.

Het vuur was na een uur onder controle. Vier mensen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een gezin met twee kinderen, meldt een woordvoerder van de brandweer. Vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon worden gered.

Noodopvang

Uit voorzorg werd de hele flat ontruimd. "De rook kwam mijn kamer in en ik werd er wakker van", zegt een bewoner. "Ik hoorde mensen schreeuwen dat er brand was en iemand 'help' roepen. Toen ben ik naar buiten gevlucht."

Bewoners en gasten zijn eerst opgevangen in een moskee in de buurt. Nu kunnen ze terecht op het stadsdeelkantoor van Bos en Lommer.

In de flat zijn eerder incidenten geweest bij woningen waar een regenboogvlag hing, meldt AT5. In de afgelopen weken zijn onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand gezet.