Nagasaki herdenkt aanval atoombom 75 jaar geleden

In de Japanse stad Nagasaki is herdacht dat de stad 75 jaar geleden door een atoombom werd getroffen. Een Amerikaanse bommenwerper trof om 11.02 uur plaatselijke tijd de wijk Matsuyama. De plechtigheid in Nagasaki was zoals ieder jaar op dat tijdstip.

Vanwege het coronavirus was de ceremonie bescheiden. De burgemeester van Nagasaki riep in een toespraak op tot wereldvrede en de afschaffing van kernwapens. De herdenking werd bijgewoond door overlevenden en nabestaanden van slachtoffers.

De stad werd drie dagen na de atoomaanval op Hiroshima bestookt met Fat Man, de codenaam voor de bom die Nagasaki verwoestte. Bijna 75.000 mensen kwamen daarbij om het leven. In totaal vielen door beide bommen 215.000 doden.

De geallieerden besloten tot de atoomaanval op Hiroshima om Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op de knieën te dwingen. Toen de overgave uitbleef werd Nagasaki drie dagen later ook gebombardeerd. Op 14 augustus capituleerde Japan voor de geallieerden.

Een terugblik op de atoomaanvallen op Japan: