Ødegaard verlaat Real Madrid definitief en zoekt heil bij Arsenal

Martin Ødegaard verhuist definitief van Madrid naar Londen. Na een eerdere verhuurperiode, vorig jaar, neemt Arsenal de 22-jarige middenvelder definitief over van Real Madrid. De Madrilenen ontvangen naar verluid 40 miljoen euro voor Ødegaard, die een contract tekent voor vijf jaar.

Van jongs af aan werd Ødegaard al gezien als een van de grootste talenten van de Europese velden. Op vijftienjarige leeftijd debuteerde hij al voor de Noorse nationale ploeg.

Real Madrid

Als 16-jarige maakte hij de overstap van Strømsgodset IF naar Real Madrid, dat 3,5 miljoen euro voor hem betaalde. In zijn eerste seizoen debuteerde hij gelijk in Santiago Bernabéu.

In de daaropvolgende jaren lukte het Ødegaard nooit om een vaste waarde te worden in de Spaanse hoofdstad. Hij werd meermaals verhuurd aan sc Heerenveen, Vitesse en Real Sociedad. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Arsenal.

In totaal droeg Ødegaard elf keer het shirt van Real Madrid.