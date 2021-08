Politie Pakistan zoekt honderden mannen na aanranding vrouw in park

Het slachtoffer maakte op klaarlichte dag samen met een paar vrienden een TikTok-video in een park. Daarna werd ze door een paar honderd mannen die ook in het park waren, ingesloten en meegesleurd. Een aantal van hen trok haar kleren uit en betastte haar. Ook werden haar telefoon, sieraden en geld gestolen.

De politie in Pakistan is op zoek naar 300 tot 400 mannen die betrokken waren bij de aanranding van een vrouw in de stad Lahore. Er zouden al een paar verdachten zijn opgepakt.

De politie wil nu aan de hand van de video's de identiteit van alle betrokken mannen achterhalen. Ook worden beelden van bewakingscamera's in de omgeving van het park bekeken en de politie heeft gesproken met ooggetuigen.

Seksueel misbruik van vrouwen is een groot probleem in Pakistan. Ruim een half jaar geleden werd een wet van kracht waardoor verkrachters strenger kunnen worden gestraft, maar veel verdachten komen er nog steeds met lichte straffen vanaf, of ze krijgen helemaal geen straf. Slachtoffers worden vaak aan hun lot overgelaten.

Bekende Pakistanen en politici hebben na de aanval in Lahore opgeroepen tot een hardere aanpak van het seksueel geweld in het land. Het is de vraag of de regering daar nu wel gehoor aan geeft: onlangs zei de premier van Pakistan nog dat vrouwen geen korte kleding moeten dragen, "omdat mannen nu eenmaal geen robots zijn".