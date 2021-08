Van Riessen mag Japans ziekenhuis verlaten en vliegt zaterdag naar huis

Volgens haar vriend en baanwielrenner Matthijs Büchli is uit scans gebleken dat Van Riessen niet meer in het ziekenhuis hoeft te blijven. Ze is ook voldoende aangesterkt om naar Nederland te kunnen vliegen.

Laurine van Riessen vliegt zaterdag vanuit Japan naar huis. De 34-jarige baanwielrenster herstelde de afgelopen twee weken van een heftige valpartij tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Aan die valpartij hield Van Riessen meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong over.

Van Riessen was twee weken geleden al positief over haar herstel. "Ik heb een heftige crash gehad, maar op zich gaat het allemaal goed. Er wordt goed voor me gezorgd. Nu is het wachten totdat het allemaal weer is geheeld."

Ondanks haar verwondingen dacht Van Riessen nog niet aan definitief stoppen met baanwielrennen. "Ik wil zeker nog wel door tot de WK volgend jaar in Parijs, maar ik moet nu eerst kijken hoe snel dit allemaal geneest. Wat mij betreft waren het wel mijn laatste Spelen, helaas."