Vlucht met 180 evacués uit Afghanistan op weg naar Schiphol

Afgaand op het staartnummer op de foto die Defensie bij het bericht heeft geplaatst is het vliegtuig onderweg vanuit Islamabad in Pakistan, maar dat wil het ministerie "bevestigen noch ontkennen".

Vannacht liet Defensie weten dat er weer een evacuatievlucht door Nederland vanuit Kabul was uitgevoerd. Daar waren 53 mensen aan boord, onder wie één Nederlander. Een paar uur daarvoor was er al een vlucht uitgevoerd met 50 mensen aan boord. Het is onduidelijk of zij nu op de vlucht van 180 mensen naar Nederland zitten.

Woensdag kwam er ook al een vlucht aan op Schiphol. Toen ging het om een C-17-transportvliegtuig. Ditmaal gaat het om een Airbus A330 MRTT.

NAVO: 18.000 evacuaties

In totaal zijn er nu 18.000 mensen geëvacueerd vanuit Kabul, zegt de NAVO. Maar nog altijd staan er massa's mensen te wachten die het land willen verlaten. De NAVO hoopt dat het aantal evacuaties dit weekend wordt verdubbeld.

6000 mensen hebben alle formaliteiten doorlopen om het land te kunnen verlaten, zegt Amerika. Dat gaat om mensen met de Amerikaanse nationaliteit, maar ook met andere nationaliteiten. Onbekend is hoeveel Nederlanders en Afghanen er zijn onder die 6000 mensen.