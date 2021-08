Werk aan de winkel voor Bosz in Lyon: 'Selectie niet zo goed als hij had verwacht'

Peter Bosz bij Lyon - AFP

Ondanks dat de welbespraakte Peter Bosz zich ook in het Frans kan uitdrukken, ontglipte hem na de verliespartij van zijn ploeg Olympique Lyonnais tegen Angers (3-0) een woede-uitbarsting in het Engels: "It makes me crazy." En hoewel het niet de eerste keer is dat de Nederlandse coach moeizaam bij een nieuwe club begint, is de start van zijn Franse periode er echt een om gek van te worden. Na een slechte voorbereiding, met vooral veel tegendoelpunten, werd in de eerste twee competitiewedstrijden maar één punt gepakt. Voor het eerst in elf jaar begint Lyon aan het seizoen met twee wedstrijden zonder overwinning. De nederlaag tegen Angers van afgelopen weekend werd door de Franse krant L'Equipe omschreven als een zwart gat. Trainingen De blunderende centrale verdediger Marcelo werd eerder deze week uit de selectie gezet vanwege ongepast gedrag en keeper Anthony Lopes zegt dat de ploeg meer karakter moet tonen en dat er harder moet worden gewerkt op trainingen. Juist die trainingen zijn onderwerp van gesprek bij de Franse pers. Bosz wil samen met zijn staf, waar ook Rob Maas, Hendrie Krüzen en Terry Peters deel van uitmaken, graag aanvallend voetbal spelen waarbij spelers veel druk moeten zetten. Dit kost kracht en daarom vraagt L'Equipe zich af waarom er relatief weinig wordt getraind. Juist omdat Lyon ook op fysiek vlak werd afgetroefd door Angers.

Peter Bosz tijdens een training bij Olympique Lyon - AFP

Bosz kiest niet voor trainingsvormen met 'traditionele' loopoefeningen, maar wil juist alles met bal doen. Ook worden vraagtekens gezet bij de rustdagen die de ploeg krijgt in deze fase van het seizoen. In zijn periode als trainer van Dortmund zei Bosz tegen de NOS dat hij de roep om meer trainen "een groot lulverhaal vindt". Het draait volgens hem om de kwaliteit van de trainingen. Met goede en volwassen spelers gaat de intensiteit omhoog. Selectie is het grootste probleem De kwaliteit van de selectie is echter een punt van aandacht. Lyon, de nummer vier van afgelopen seizoen, verloor sterspeler Memphis Depay transfervrij aan FC Barcelona en verkocht drie andere spelers gezamenlijk voor meer dan 30 miljoen euro. Daar staat de komst van twee degelijke transfervrije spelers, Damien Da Silva en Henrique, tegenover. Bosz heeft zelf aangegeven dat hij graag ziet dat de club nog een back, een vleugelspeler en een spits aantrekt. Een verdediger heeft Bosz in ieder geval al binnen: Emerson Palmieri (Chelsea) speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Lyon. Ook flirtte Bosz deze zomer met Ajax-keeper André Onana, die nog tot november is geschorst. Verder worden spelers als Xherdan Shaqiri (Liverpool) en Sardar Azmoun (FK Zenit) serieus genoemd. Spelers die nodig lijken om een klassering in de top-3 en dus Champions League-voetbal te bewerkstelligen.

Peter Bosz tijdens zijn presentatie bij Olympique Lyonnais - AFP

Olympique Lyon beschikt echter niet over dezelfde financiële middelen als competitiegenoten Paris Saint-Germain, OGC Nice en AS Monaco. De verkoop van aanvaller Maxwel Cornet moet financiële ruimte vrijmaken. De roep van Bosz en fans om versterkingen neemt niet weg dat Lyon over een talentvolle selectie beschikt. Een groot aantal spelers dat twee seizoenen geleden met de Franse club de halve finales van de Champions League wist te bereiken, speelt nog steeds in Lyon. Met name middenvelder Houssem Aouar (23) maakte toen indruk en Bosz heeft ook de beschikking over de 18-jarige groeibriljant Rayan Cherki.

Memphis Depay, Rayan Cherki en Houssem Aouar vorig seizoen bij Olympique Lyonnais - Pro Shots

Talent of niet, volgens de Franse televisiezender RMC Sport ligt het slechte functioneren van de selectie ook aan iets anders. Het gedrag van Marcelo zou niet op zichzelf staan. Technisch directeur Juninho Pernambucano zou een aantal basiskrachten op de transferlijst hebben gezet vanwege de verpeste sfeer in de kleedkamer. Bosz lijkt vooralsnog nog steeds door een deur te kunnen met Pernambucano, op wiens voorspraak hij naar Lyon kwam. L'Equipe-journalist Hervé Penot zegt dat de selectie van Olympique Lyon het grootste probleem is voor Bosz. "Die is gewoon niet zo goed als hij had verwacht. De selectie bevat prima spelers, maar ze moeten ook samen kunnen spelen op de manier waarop Bosz het wil. Dat wordt een lastige kluif. Bovendien moet de verdediging echt worden versterkt." Steun in Frankrijk Bosz, die tussen 1988 en 1991 voor Sporting Club de Toulon speelde, kan voorlopig nog wel rekenen op steun in Frankrijk. Penot: "De manier waarop hij praat, zijn filosofie en de link met Cruijff maken veel indruk hier. Hij wordt door journalisten, het bestuur en fans niet verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Al zou het natuurlijk wel enorm helpen als hij de volgende wedstrijd wint."

