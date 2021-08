Werder en Celtic melden zich, maar topscorer Giakoumakis loopt nog altijd bij VVV

"Celtic en Werder Bremen hebben zich officieel bij ons gemeld", vertelt Marco Bogers, algemeen directeur van VVV. "Maar er zijn meer clubs die interesse tonen, dus het spel is nog niet gespeeld. We verwachten dat er nog meer op gang komt."

Ondanks al zijn goals degradeerde VVV naar de eerste divisie en op dat niveau ziet Giakoumakis zichzelf niet uitkomen. Maar terwijl de transferdeadline nadert, staat hij nog wel altijd onder contract in Venlo. De grote vraag is: waar ligt de toekomst van de goalgetter? De dans om de Griekse spits lijkt eindelijk begonnen.

De voorkeur van Giakoumakis ligt voorlopig in Duitsland. Woensdag is de spits rondgeleid in Bremen en is er gesproken over een transfer, bevestigt Bogers. "Het moet voor alle partijen interessant zijn. Iedereen moet er beter van worden. Georgios moet het juiste gevoel hebben en wij hebben wel een prijs in ons hoofd die op tafel moet komen."

De vraagprijs van VVV zou rond de 3,5 miljoen euro liggen, maar daar wil Bogers geen uitspraken over doen. Hoe dan ook kan VVV het geld goed gebruiken. "Het moge duidelijk zijn dat als je na een coronajaar ook nog degradeert, de financiële situatie er niet rooskleuriger op wordt. Een transfer is geen absolute noodzaak, maar het zou voor alle partijen beter zijn als het doorgaat."

Als je topscorer van de eredivisie wordt, maak je daarna een transfer naar het buitenland. Althans, zo ging het de afgelopen tien seizoenen bijna altijd. Nicolai Jørgensen vormt de uitzondering op de regel, verder was het altijd bingo.