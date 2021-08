Wekdienst 20/8: Merkel bezoekt Moskou • Economische verwachtingen CPB

wek2008 - AFP

Goedemorgen! Vandaag bezoekt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Russische president Poetin. En er wordt meer duidelijk over de verwachtingen voor de Nederlandse economie in de rest van dit jaar en in 2022.

Het weer: Vanmorgen is er eerst veel bewolking en valt er plaatselijk een bui, daarna zijn er al snel droge perioden en breekt de zon zo nu en dan door. Later is er in het binnenland opnieuw kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Afzwaaiend bondskanselier Angela Merkel brengt in Moskou een bezoek aan de Russische president Poetin. De twee zullen spreken over de huidige situatie in Afghanistan, maar zeker ook over de ingewikkelde relatie tussen Duitsland en Rusland. Zo werd de Russische oppositieleider Aleksej Navalny in Berlijn opgevangen nadat hij in eigen land was vergiftigd.

Het Centraal Planbureau (CPB) komt met de concept-Macro Economische Verkenning. Dat is een update van de economische vooruitzichten voor het lopende jaar en voor 2022. De vraag is of de Nederlandse economie de komende tijd blijft groeien, en hoe hard precies. Op Prinsjesdag (21 september) presenteert het CPB traditiegetrouw de definitieve versie van de Macro Economische Verkenning.

De grootste planeet van ons zonnestelsel, Jupiter, staat vandaag op één lijn met de aarde en de zon. Jupiter lijkt bovendien extra groot en helder, omdat de planeet op dit moment relatief dichtbij de aarde staat. Dat blijft nog een paar weken zo, ook als de zon en de twee planeten niet meer met elkaar in één lijn staan. Wat heb je gemist? De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de PvdA. Ze zeggen dat naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. VVD en CDA willen niet met vijf partijen in een kabinet, omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een Kamermeerderheid. Een volledige fractiefusie zou de PvdA-fractie nog niet zien zitten, maar op het gebied van de formatie zouden de twee linkse partijen wel volledig samen moeten opereren. GroenLinks wil nog niets zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA.

Ander nieuws uit de nacht: Fransen stelden in juni al 'humanitaire luchtbrug' in voor Afghanen: Het land heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde omdat werd verwacht dat de Taliban de macht zouden veroveren en er gevaar dreigde.

Acht aanhoudingen na steekpartij Delft: Twee van de verdachten moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. Waar die over ging is onduidelijk.

Politie kreeg tip over verdacht persoon die Peter R. de Vries volgde: Een van de mannen die vastzitten voor de moord op De Vries is een week voor de moord gezien bij de parkeergarage in Amsterdam waar De Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Kamil E, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. En dan nog even dit: Babyvleermuizen hebben iets gemeen met mensenbaby's, hebben onderzoekers ontdekt. De wetenschappers die in Costa Rica systematisch naar de geluiden luisterden die de jonge diertjes maken, kwamen erachter dat de vleermuizen op dezelfde manier 'lettergrepen' lijken te herhalen om de geluiden te leren die ze nodig hebben om met elkaar te communiceren. "Ze babbelen wat af, van zonsopgang tot zonsondergang, om de geluiden te oefenen", zegt een van de wetenschappers tegen de BBC. "Deze vleermuizen kunnen zingen als zangvogels. Ze hebben een zeer ontwikkelde vocale communicatie, een heel repertoire van afzonderlijke lettergrepen." Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.