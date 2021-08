Danjuma hoopt via Villarreal weer op Oranje: 'Maar ik ga niet tot m'n dertigste wachten'

"Ik heb, denk ik, een grotere kans om weer te worden opgeroepen voor het Nederlands elftal als ik me bij Villarreal laat gelden. Dat is zeker een doelstelling", zegt Danjuma, die voor meer dan 20 miljoen euro naar Villarreal vertrok.

De 24-jarige Danjuma speelde in 2018 twee duels voor Oranje, maar kan eventueel nog kiezen voor een interlandcarrière bij Nigeria. Hij heeft een Nigeriaanse moeder en een Nederlandse vader.

Uitkomen voor Nigeria is voor Danjuma een serieuze optie in de verre toekomst. "Ja, tuurlijk. Ik heb het ook eerlijk gezegd: op een gegeven moment is de maat vol", doelt hij op een eventueel uitblijven van een Oranjeselectie in de toekomst.

Groot wereldtoernooi

Maar een Nigeriaans avontuur is voor hem nu niet aan de orde. "Ik heb altijd bewust voor het Nederlands elftal gekozen en ik zou heel graag weer voor Oranje willen uitkomen", aldus Danjuma.

"Maar ik kan natuurlijk niet tot mijn dertigste daarmee wachten. Ik wil namelijk ook heel graag als international voetballen en een groot wereldtoernooi meemaken. Als dat ergens niet kan, dan moet je je geluk elders gaan zoeken, denk ik."

Bekijk hieronder de presentatie van Danjuma als speler van Villarreal.