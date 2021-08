Acht aanhoudingen na steekpartij Delft

De politie in Delft heeft vannacht acht aanhoudingen verricht in verband met een steekpartij. Twee van hen raakten daarbij gewond.

De twee werden behandeld in het ziekenhuis. Over de ernst van hun verwondingen heeft de politie niets bekendgemaakt.

De acht waren verwikkeld in een ruzie op straat. Dat gebeurde in het zuiden van de stad, niet ver van de Technische Universiteit Delft. Toen de politie ter plaatse kwam na een melding, was de groep nog aan het vechten. De agenten riepen daarop meerdere eenheden op voor extra assistentie.

Waar de ruzie over ging, is nog niet bekend. Ook over de leeftijd van de verdachten is niets bekendgemaakt.