Vitesse speelt met kunst- en vliegwerk 3-3 gelijk tegen Anderlecht

Volgende week donderdag is de return in Arnhem. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi.

Het leek nog erger te worden toen Anderlecht in de blessuretijd een penalty kreeg, maar de inzet van Lior Refaelov spatte uiteen op de lat.

Vlak voor tijd stond Vitesse in Brussel nog op een 3-2 voorsprong, nadat het zich tot twee keer toe had teruggeknokt van een achterstand. Oussama Tannane leek de Arnhemmers de winst te bezorgen, tot Yari Verschaeren, eveneens invaller, vlak voor tijd de gelijkmaker maakte.

Vitesse heeft aan een buitengewoon enerverende wedstrijd tegen Anderlecht, in de play-offs van de Conference League, een gelijkspel overgehouden.

De Arnhemmers hadden het voor de rust zwaar. Eli Dasa scoorde weliswaar met een schitterend afstandsschot in de bovenhoek, maar Anderlecht was veel beter en drukte dat in de score middels twee intikkers van Benito Raman. De aanvaller raakte ook nog een keer de paal.

Hoedt in de fout, Tannane straft het af

Na rust raakten de Belgen de greep op het duel kwijt. Baden Frederiksen schoot binnen een minuut de 2-2 binnen en Oussama Tannane speelde zich met zijn sterke lijf vrij: 2-3 na een fout van oud-Oranje-international Wesley Hoedt.

In de slotfase gaf Vitesse de zwaarbevochten goede uitgangspositie bijna helemaal uit handen na de gelijkmaker van Verschaeren en de toegekende penalty. Omdat de Israëliër Refaelov de lat raakte, is Vitesse toch nog altijd dicht bij de groepsfase van de Conference League.

Trainer Timo Letsch keek met veel plezier naar de manier waarop zijn elftal een gelijkspel uit het vuur sleepte. "Deze spelers vechten voor elkaar, dat is super. We hebben een goede uitgangspositie, maar nog niks gewonnen."

Bekijk hieronder de reacties van Letsch en Oussmane Tannane: