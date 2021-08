4000 kilo cocaïne gevonden in containers ananaspulp in Rotterdamse haven

Bij een controle in de haven van Rotterdam is 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in twee containers met ananaspulp afkomstig uit Costa Rica.

De cocaïne werd dinsdag gevonden na gezamenlijk onderzoek van de politie, de douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie. De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, meldt de regionale omroep Rijnmond. De politie onderzoekt de zaak verder.

In de haven van Rotterdam worden geregeld partijen drugs onderschept door de douane. Zo vond de politie vorige week 2100 kilo cocaïne, met volgens het OM een straatwaarde van 157 miljoen euro. Toen zaten de drugs verstopt in een container met bananenpulp, eveneens uit Costa Rica.