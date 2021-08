De Rotterdamse renaissance: Feyenoord speelt Elfsborg van de mat

Zo schoot linksback Simon Strand na de 1-0 een bal onnodig de tribune in en trok hij in de loop een televisiecamera omver. Jahanbakhsh hielp de dienstdoende cameravrouw vervolgens om de camera weer omhoog te trekken.

De Colombiaan was aan de linkerkant in samenwerking met Tyrell Malacia ongrijpbaar voor de Zweedse verdedigers. Sinsterra kopte na 25 minuten de 1-0 binnen, waarna de van een liesblessure herstelde Alireza Jahanbakhsh er vijf minuten later 2-0 van maakte na een overstapje van Marcos Senesi.

Sinds het bijna-debacle tegen het Kosovaarse Drita in de tweede voorronde is er in De Kuip een heuse renaissance aan de gang. In vergelijking met vorig seizoen spat bij dit Feyenoord de bezieling en spelvreugde ervan af.

Linssen deelde eveneens mee in de feestvreugde door in de 58ste minuut uit de kluts de 5-0 hard binnen te schieten.

Wie dacht dat de ploeg van Slot het in de tweede helft rustiger aan ging doen, had het flink mis. De mee opgekomen Marcus Pedersen bediende in de 47ste minuut de ontembare Sinisterra, die al vallend de 4-0 met het hoofd maakte.

"Het was uitstekend, op de laatste tien minuten na", oordeelde Feyenoord-trainer Arne Slot na de 5-0 zege op Elfsborg. "Als je Europees gezien met vijf goals verschil wint, is dat tegen elke tegenstander knap. Dus ook tegen deze tegenstander."

"Het spel dat we willen spelen, komt er nu uit", aldus Toornstra. "We leggen er veel energie in en slagen erin onze wil op te leggen aan de tegenstander. We willen naar negentig minuten volle pressie toe, maar daar kwam het nu niet van."

"We hebben al best veel wedstrijden gespeeld en het was niet voor het eerst dat ze dit hebben laten zien. Dus ik was niet verrast. We wilden heel graag in de play-offs komen en als je dan na één wedstrijd met 5-0 voorstaat, mag je niet klagen."

Het enige waar Slot wel over mocht klagen, was de onhandige rode kaart voor Bijlow. Was die kaart terecht? "Hij geeft aanleiding voor een rode kaart. Hij houdt zich wel in en die jongen maakt slim gebruik van de situatie."