Zij zitten vast in Kabul: 'Het is een spookstad'

In Afghanistan zitten nog enkele honderden mensen vast die naar Nederland willen worden geëvacueerd. Sommigen staan al op de evacuatielijst, anderen willen dat graag.

Een Afghaanse tolk, die voor het Nederlandse leger heeft gewerkt, telt de seconden af totdat hij zijn land kan verlaten. "Ik ga niet naar buiten, want vrienden hebben me verteld dat het gevaarlijk is", zegt hij tegen de NOS. Volgens hem gaan de Taliban 's nachts naar de huizen van mensen die met buitenlandse militairen hebben samengewerkt. "Iedereen kan ieder moment doelwit worden."

De tolk gelooft niets van wat Taliban-leiders in de media beloven. "Ze zeggen dat ze op niemand zullen schieten, dat ze niemand tot doelwit zullen maken. Maar wat wij zien en horen is dat dat wel degelijk gebeurt. De situatie is heel onvoorspelbaar en heel gevaarlijk."

Ook deze 29-jarige Afghaanse Nederlander is bang voor de Taliban. Ze is gestrand in Kabul, waar ze midden in de chaos op het vliegveld terechtkwam: