Trump kondigt per decreet steunpakket tegen coronacrisis af

President Trump heeft per decreet economische steunmaatregelen tegen de coronacrisis afgekondigd. De onderhandelingen met de Democraten in het Congres zijn stukgelopen en de president besloot vervolgens het initiatief naar zich toe te trekken.

Zo wordt de tijdelijke werkloosheidsuitkering voortgezet, al krijgen Amerikanen die er een beroep op doen wel minder dan voorheen. In een eerdere regeling was het bedrag 600 dollar per week, nu wordt het 400 dollar.

Ook wordt de loonbelasting tijdelijk opgeschort voor mensen die minder verdienen dan 100.000 dollar, komt er meer bescherming voor huurders tegen huisuitzetting en komt er staatsfinanciering van studieleningen tegen 0 procent rente.

Voorstel Democraten

De gesprekken over een economisch coronasteunpakket duren al meer dan twee weken. Op een persconferentie op zijn golfclub Bedminster in New Jersey zei Trump dat het Democratische tegenvoorstel vol zat met zaken die niet gerelateerd zijn aan het coronavirus. "We hebben er genoeg van", aldus de president.

De Democraten wilden in eerste instantie 3400 miljard dollar beschikbaar stellen, maar het Witte Huis wilde niet verder gaan dan 1000 miljard. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi kwam nog met een compromisvoorstel van 2400 miljard dollar, maar ook dat werd afgewezen.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden noemt de decreten van Trump "een reeks halfbakken maatregelen". De president brengt volgens hem de sociale zekerheid in gevaar door de loonbelasting, waarmee het steunpakket wordt gefinancierd, tijdelijk op te schorten.