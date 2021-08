Agent op vakantie loopt gezochte crimineel tegen het lijf in Torremolinos

De politie in het Spaanse Torremolinos heeft dankzij een Nederlandse agent op vakantie een gezochte crimineel uit Haarlem aangehouden. De 24-jarige verdachte werd gezocht voor een steekpartij in zijn woonplaats. De agent herkende de man in een café en schakelde de Spaanse politie in. De Nederlandse politie bevestigt het verhaal aan NH Nieuws na berichtgeving in Spaanse media.

Een woordvoerder vertelt dat de agent van de Haarlemse politie eerst de recherche belde met de vraag of de verdachte nog werd gezocht. Toen dat zo bleek te zijn, lichtte ze Spaanse collega's in. Nu wacht de man in de cel op overlevering aan Nederland.

De verdachte werd in juni aangehouden voor een steekpartij in Haarlem. Hij zou daar een 28-jarige man zonder woon- of verblijfplaats met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis.

In het zonnetje

De verdachte kon na de steekpartij al snel worden aangehouden maar werd na een tijdje onder voorwaarden vrijgelaten, in afwachting van zijn rechtszaak. Het Openbaar Ministerie ging tegen die vrijlating in beroep en kreeg gelijk. Maar toen de politie de Haarlemmer wilde ophalen, was hij vertrokken.

Sindsdien was de man spoorloos, tot de toevallige ontmoeting met de agent in Torremolinos. De woordvoerder zegt trots te zijn op zijn collega. "Ja het is een mooi verhaal. We gaan haar zeker nog in het zonnetje zetten."