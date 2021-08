Volleybalsters beginnen EK met ruime zege op Oekraïne: 'Stap één van velen'

"Even in het ritme komen, de sporthal leren kennen, het goede gevoel vinden en vanuit hier verder", concludeerde aanvoerder Anne Buijs na afloop bij Langs de Lijn En Omstreken.

Ze toonde zich realistisch. "De echte uitdagingen moeten nog komen. We weten nog niet precies waar we staan, dus daar gaan we achter komen."

Gretig begin

De Nederlandse ploeg, deze zomer niet actief op de Olympische Spelen, was van meet af aan gretig. Binnen vijf minuten stond er een 9-2 voorsprong op het bord. Alles klopte in die eerste set: de service, de blokkering en ook in de rally's was het team van coach Avital Selinger superieur.

Oekraïne had ook in de volgende sets geen antwoord op het geweld van Oranje, dat zegevierde met 25-17, 25-12 en 25-22. Het winnende punt werd binnengeslagen door de achttienjarige Elles Dambrink, die afgelopen voorjaar in de Nations League doorbrak bij Oranje.