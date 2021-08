Fusie fracties GroenLinks en PvdA mogelijk uitweg uit formatie-impasse

Een fusie van de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks wordt gezien als een serieuze uitweg uit de impasse in de formatie. Bronnen zeggen tegen de NOS dat dit scenario wordt besproken door VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer.

De VVD zegt al vanaf de start van de formatie niet met PvdA en GroenLinks in een vijfpartijenkabinet te willen, omdat er maar vier partijen nodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Een extra partij zou de coalitie onnodig instabiel maken, is de vrees.

PvdA en GroenLinks zeggen echter al maanden dat ze niet zonder elkaar gaan regeren. In november vorig jaar verbonden de twee zich aan elkaar en daarna was consequent de boodschap: we doen het samen of we doen het niet. D66 zegt al vanaf het begin een "zo progressief mogelijk kabinet" te willen, en blokkeert de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartner.

Stabieler

Om de patstelling te doorbreken, is nu de fractiefusie-uitweg bedacht. Een gezamenlijke fractie heeft voor de VVD en andere partijen in het kabinet als voordeel dat het stabieler is dan twee afzonderlijke fracties.

"Een bezwaar van Rutte en CDA-leider Hoekstra is dat je met twee linkse partijen in een coalitie automatisch linkser beleid krijgt", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Omdat je twee keer toezeggingen moet doen omdat er altijd wel een van de twee linkse partijen is die extra eisen stelt." Als de twee samen in één fractie zitten, heb je dat niet, is het idee.

Een woordvoerder van GroenLinks wil geen commentaar geven op een mogelijke fusie van de fracties. "Want dit raakt de vertrouwelijkheid van de kabinetsformatie." Een PvdA-woordvoerder zegt dat er nog niks is besloten. "En verder kunt u erop rekenen dat wij doen wat we zelf willen en niet naar de pijpen van andere partijen dansen."

Impuls voor linkse samenwerking

PvdA en GroenLinks spreken al langer over meer samenwerking en zelfs over een fusie van de twee partijen. Op dit moment werken de fracties in de Tweede Kamer al nauw samen op een aantal terreinen.

Overigens is de fractiefusie als uitweg in de formatie zeker nog geen feit. "Bij VVD en CDA is ook scepsis over deze optie", zegt verslaggever Fresen. "Er wordt betwijfeld of de twee linkse partijen wel echt een eenheid kunnen vormen in een fractie."

Mocht het wel echt gebeuren, zou het wel een bijzondere stap zijn. "Het zou betekenen dat onder druk van de kabinetsformatie de linkse samenwerking die al jaren mislukt ineens een impuls krijgt."